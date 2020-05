Campania | 7 morti in un giorno 2 mila ricoverati 28 in rianimazione

(Di venerdì 8 maggio 2020) 8 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 dell’8 maggio, il numero di 386ossia un aumento di sette decessi. Oggi il totale dei guariti ammonta a 2.164 (+141). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.562, con 2.012 attualmente positivi (-127). Di questi ultimi sale da 415 a 418 il totale deicon sintomi. Aumenta (+1) rispetto a ieri il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 28 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 105.399, rispetto ad ieri sono 4.374 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 8; Salerno di 0, Avellino di 12, Caserta di 4; Benevento di 0., 7in un. 2(28 in) La Denuncia.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 217.185 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (1.327 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,6%; ieri +1.401). Di queste, 30.LEGGI ANCHE Covid-19, chi sono i morti in Italia: età, sesso e patologie. Il rapporto dell'Istituto superiore di sanità Il numero include anche anche le registrazioni di rientri con auto a noleggio (4 ...