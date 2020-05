Basket | Vasilije Micic | “Efes o NBA nella prossima stagione | non vedo altri scenari”

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Efes o NBA, nonscenari” ha le idee chiare, stella dell’Efes, il sodalizio che stava dominando l’Eurolega prima dell’interruzione dovuta al Covid, che ha rilasciato queste dichiarazioni al giornalista lituano Donatas Urbonas., che fu scelto al Draft NBA con la pick numero 52, nel 2014, dai Philadephia 76ers, dopo un lustro passato a calcare i parquet europei, durante il quale è cresciuto costantemente anno dopo anno, apre alla NBA. La Point Guard serba, d’altronde, nel corso dell’ultima annata ha attirato su di sé l’attenzione di molte delle franchigie che compongono la lega statunitense., prima dello stop delle competizioni, era stato uno dei grandi protagonisti dellastrepitosa dell’Efes. In Eurolega stava viaggiando a 14,5 punti e 5,8 punti di ...

