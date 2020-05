Antonella Clerici porta Maelle in ospedale: l’attacco sui social (Di venerdì 8 maggio 2020) Antonella Clerici sta vivendo una quarantena molto social. Se qualche giorno fa scherzava in diretta con Paolo Bonolis, oggi una foto pubblicata dalla conduttrice fa discutere. La Clerici, infatti, ingenuamente, ha testimoniato il passaggio sul nuovo Ponte di Genova, contravvenendo i decreti governativi che impediscono di lasciare la regione dove si trascorre l’isolamento. Tuttavia, la ragione sarebbe legata a un malore improvviso della figlia Maelle. Problemi di salute per Maelle La piccola Maelle è stata male e per questo Antonella Clerici, preoccupata per le condizioni della figlia, ha deciso di “infrangere la legge”. Ha lasciato la sua tenuta in Piemonte per portare la figlia in un ospedale di un’altra regione. A testimoniarlo, la stessa ex conduttrice de La prova del cuoco, che ha fatto una gaffe pubblicando la foto del nuovo Ponte di Genova ... Leggi su thesocialpost Antonella Clerici festeggia con Fulvio Marino con la millefoglie di pizza - la ricetta per un compleanno salato

“Bentornata!”. Antonella Clerici - arriva la conferma : un ritorno in grande stile in tv

Antonella Clerici a Domenica In - nuovi progetti : “In prima serata su Rai 1” (Di venerdì 8 maggio 2020)sta vivendo una quarantena molto. Se qualche giorno fa scherzava in diretta con Paolo Bonolis, oggi una foto pubblicata dalla conduttrice fa discutere. La, infatti, ingenuamente, ha testimoniato il passaggio sul nuovo Ponte di Genova, contravvenendo i decreti governativi che impediscono di lasciare la regione dove si trascorre l’isolamento. Tuttavia, la ragione sarebbe legata a un malore improvviso della figlia. Problemi di salute perLa piccolaè stata male e per questo, preoccupata per le condizioni della figlia, ha deciso di “infrangere la legge”. Ha lasciato la sua tenuta in Piemonte perre la figlia in undi un’altra regione. A testimoniarlo, la stessa ex conduttrice de La prova del cuoco, che ha fatto una gaffe pubblicando la foto del nuovo Ponte di Genova ...

ClarabellaBest : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI DOMENICA DA MARA VENIER E... DUE NUOVI PROGRAMMI IN ARRIVO? - Noovyis : (“Bentornata!”. Antonella Clerici, arriva la conferma: un ritorno in grande stile in tv) Playhitmusic -… - MutiLeonilde : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI DOMENICA DA MARA VENIER E... DUE NUOVI PROGRAMMI IN ARRIVO? - Libero_official : Antonella Clerici, parla il big della Rai: “Deve avere la prima serata'. Il giallo sul ritorno in tv… - StampaAlessandr : Duemila mascherine donate da Antonella Clerici alla popolazione di Arquata Scrivia -