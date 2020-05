Vanessa Bryant trova l’ultima lettera di Kobe: il disegno di un angelo (Di giovedì 7 maggio 2020) I grandi campioni non muoiono mai. Restano nel cuore della gente, scalfiti sulle epigrafi della storia dello sport. Questo sembra tanto più vero nel caso di Kobe Bryant, leggenda del basket, morto in un tragico incidente in elicottero. E anche lontano dal mondo terreno, ha lasciato una traccia indelebile e inaspettata nel cuore di Vanessa Bryant, sua moglie. Il giorno prima del suo compleanno ha infatti trovato una lettera scritta da Kobe, “il suo tutto“. La dolce lettera di Kobe Bryant ritrovata dalla moglie Un lutto che brucia ancora, un immenso dolore difficile da accettare per Vanessa Bryant, moglie di uno dei più grandi campioni nella storia del basket. In un attimo, l’amata figlia Gianna e il marito non c’erano più. Dall’aldilà, però, è come se Kobe Bryant abbia voluto farsi sentire. Il giorno prima ... Leggi su thesocialpost Kobe Bryant : sua moglie Vanessa ha aperto l'ultima lettera che le ha scritto prima di morire

Vanessa Bryant ha ritrovato una lettera di Kobe mai aperta nel giorno del suo compleanno

Vanessa Bryant - la lettera di Kobe per il suo compleanno (Di giovedì 7 maggio 2020) I grandi campioni non muoiono mai. Restano nel cuore della gente, scalfiti sulle epigrafi della storia dello sport. Questo sembra tanto più vero nel caso di, leggenda del basket, morto in un tragico incidente in elicottero. E anche lontano dal mondo terreno, ha lasciato una traccia indelebile e inaspettata nel cuore di, sua moglie. Il giorno prima del suo compleanno ha infattito unascritta da, “il suo tutto“. La dolcedirita dalla moglie Un lutto che brucia ancora, un immenso dolore difficile da accettare per, moglie di uno dei più grandi campioni nella storia del basket. In un attimo, l’amata figlia Gianna e il marito non c’erano più. Dall’aldilà, però, è come seabbia voluto farsi sentire. Il giorno prima ...

Eurosport_IT : Sembra la storia di un film, invece è tutto vero. Vanessa #Bryant trova una lettera di Kobe per il suo compleanno:… - zazoomnews : Vanessa Bryant trova l’ultima lettera di Kobe: il disegno di un angelo - #Vanessa #Bryant #trova #l’ultima - leggoit : Kobe Bryant, il regalo a sorpresa per il compleanno della moglie Vanessa - CatelliRossella : Basket, Vanessa Bryant e la lettera di Kobe trovata nel giorno del suo compleanno - hypertony155 : RT @Eurosport_IT: Sembra la storia di un film, invece è tutto vero. Vanessa #Bryant trova una lettera di Kobe per il suo compleanno: 'All'… -