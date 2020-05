"Un metro dopo non c'è più democrazia". Sallusti da Formigli, colpo di grazia a Conte: la vergogna del governo in questa immagine (Di giovedì 7 maggio 2020) "Li hanno lasciati soli, non gli hanno dato un euro". Alessandro Sallusti, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, difende gli imprenditori che hanno protestato civilmente a Milano contro il governo per la gestione della Fase 2 e che hanno dovuto affrontare la reazione delle forze dell'ordine. La colpa non è degli agenti, spiega il direttore del Giornale, ma del governo. "Quello che è accaduto a Milano è preoccupante. In nome del coronavirus hanno messo in discussione tante libertà, quando metti in discussione quella di protestare anche in maniera sicura dal punto di vista sanitario, siamo al punto di massima sopportabiltà. Un metro dopo non c'è più democrazia". Cosa deve fare Conte ora?", chiede Formigli. "Non abbiamo soldi - è il lapidario giudizio di Sallusti -, e finchè ... Leggi su liberoquotidiano Dopo un chilometro - ho abbassato la mascherina. Noi runner i nuovi pirati della strada

