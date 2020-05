The Blacklist, una puntata a cartoni per chiudere la stagione 7 (Di giovedì 7 maggio 2020) L'ultima puntata di The Blacklist 7 - in onda venerdì 15 maggio sulla NBC - sarà 'a cartoni animati'. Vista l'impossibilità di girare il finale di stagione a causa del Coronavirus, la produzione ha optato per una puntata che mescola live-action e animazione da graphic novel, in modo da permettere alla serie di avere una conclusione che soddisfi il pubblico e rispetti le norme anti-COVID-19. Gli attori si ritroveranno così nelle insolite vesti di doppiatori d'animazione: tutti i membri del cast - inclusi ovviamente James Spader (Raymond “Red” Reddington) e Megan Boone (Elizabeth Keen) — registreranno i dialoghi da casa, mentre gli animatori, montatori e tutti i comparti tecnici metteranno a punto la puntata da remoto (per uno 'spiegone' sulla post produzione seriale in tempi di Coronavirus rivolgersi a The Good Fight).prosegui la ... Leggi su blogo The Blacklist userà l’animazione per completare le scene non finite del finale anticipato dal Coronavirus

