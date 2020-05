Sicurezza in spiaggia e negli spazi chiusi, dall’Iit il braccialetto che misura le distanze (Di giovedì 7 maggio 2020) L’Istituto italiano di Tecnologia di Genova ha studiato un prototipo da mettere al polso per controllare i movimenti. La Regione: «Essenziale la riapertura dei confini locali, il turismo autoctono vale forse meno del 20 per cento» Leggi su ilsecoloxix L’idea napoletana per una spiaggia in sicurezza prende spunto dalle api (FOTO) (Di giovedì 7 maggio 2020) L’Istituto italiano di Tecnologia di Genova ha studiato un prototipo da mettere al polso per controllare i movimenti. La Regione: «Essenziale la riapertura dei confini locali, il turismo autoctono vale forse meno del 20 per cento»

Dal mondo della tecnologia un aiuto contro il nuovo coronavirus: un braccialetto intelligente per la fase 2 dell’emergenza, in grado di misurare la distanza di sicurezza e la temperatura corporea. Si ...

Centrale Enel in fiamme a Pozzuoli: l’incendio domato dopo oltre 12 ore – LE FOTO

POZZUOLI – Ci sono volute oltre dodici ore per spegnere completamente l’incendio alla centrale elettrica di Pozzuoli. Numerosi uomini e mezzi dei vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutta la not ...

