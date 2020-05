RB Lipsia | Nkunku | il talento francese sta facendo grandi cose

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 maggio 2020)è uno dei principali talenti del RBdi Nagelsmann. Ilè una macchina da assist, genera tante occasioni Il RBè una delle squadre più interessanti di questa stagione di calcio europeo. Tra i molti talenti di Nagelsmann, c’è senza dubbio. Ilè il principale rifinitore della squadra, con ben 12 assist fin qui. Goals, assists, chances created, tackles, take-ons, fouls won, saves made, touches in the opposition box and final ⅓ entries. Find a Bundesliga top 10 behind every stat leader on Instagram. 🔙🔜 — Squawka Football (@Squawka) May 6, 2020 Come si vede nel grafico di Squawka,è il giocatore che ha creato più occasioni in questa stagione di Bundesliga. Ben 65 fin qui. Anche su di lui ci sono tantissimi club interessati. Leggi su ...