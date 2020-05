Qualcuno dovrebbe spiegare chi sono i 222 morti di ieri in Lombardia

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 maggio 2020)in Italiamorte 369 persone di cui 222 nella sola. Una cifra ancora altissima, soprattutto se si considera che un bilancio quotidiano così alto in questa regione non si registrava dal 17 aprile, quando ifurono 243. “Siamo scesi sotto le 500 terapie intensive, una soglia psicologica”, ha affermato l’assessore alla Protezione civile Foroni, aggiungendo che anche i ricoveratiin netto calo. Dunque la domanda è: considerato che le terapie intensiveormai abbastanza svuotate, che i guariti hanno superato i malati e che sicuramente in questa fasegarantiti i ricoveri a tutti, come mai continuano a morire così tante persone in? Attilio Galmozzi, medico all’ospedale Maggiore di Crema, in provincia di Cremona, per tre mesi in prima linea nella cura dei pazienti Covid, ha sollevato la domanda su ...