NBA: ripresa con allenamenti individuali. Quattro squadre al via (Di giovedì 7 maggio 2020) Riprendono gli allenamenti anche in NBA. Come riporta Sportando, da questo venerdì la lega americana permetterà alle proprie squadre di tornare in palestra, con i giocatori che dovranno svolgere solamente degli allenamenti individuali. Ci saranno delle fasce orarie da rispettare e al massimo potranno esserci Quattro giocatori alla volta. A sfruttare questa opportunità, però, non saranno subito tutte le squadre, ma attualmente solo Quattro sono intenzionate a cominciare gli allenamenti individuali: Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Una situazione diversa da squadra a squadra, come dimostrano i Golden State Warriors, che dovranno aspettare il termine del lockdown per la città di San Francisco, che finisce il 31 Maggio. Sulla possibile ripresa della stagione è intervenuto anche il coach dei Los ... Leggi su oasport Basket : NBA - Disney World o Las Vegas per l’eventuale ripresa. Si lavora anche sulla nuova stagione

Basket : NBA - Disney World o Las Vegas per l’eventuale ripresa. Si lavora anche sulla nuova stagione

NBA - il possibile calendario : tra ripresa e inizio della stagione 2020-2021 a dicembre. Certezze - ipotesi e scenari (Di giovedì 7 maggio 2020) Riprendono glianche in NBA. Come riporta Sportando, da questo venerdì la lega americana permetterà alle propriedi tornare in palestra, con i giocatori che dovranno svolgere solamente degli. Ci saranno delle fasce orarie da rispettare e al massimo potranno essercigiocatori alla volta. A sfruttare questa opportunità, però, non saranno subito tutte le, ma attualmente solosono intenzionate a cominciare gli: Cleveland Cavaliers, Houston Rockets, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets. Una situazione diversa da squadra a squadra, come dimostrano i Golden State Warriors, che dovranno aspettare il termine del lockdown per la città di San Francisco, che finisce il 31 Maggio. Sulla possibiledella stagione è intervenuto anche il coach dei Los ...

BasketUniverso : L'NBA sta studiando un piano per far tornare ad allenare questa settimana le squadre in vista della ripresa - zazoomnews : Basket: NBA Disney World o Las Vegas per l’eventuale ripresa. Si lavora anche sulla nuova stagione - #Basket:… - IlBlogdiAndy : #NBA #DisneyWorld o #LasVegas per l'eventuale ripresa della stagione - OA_Sport : Basket: NBA, Disney World o Las Vegas per l’eventuale ripresa. Si lavora anche sulla nuova stagione - blab_live : #Fase2 #coronavirus e #sport: quando tornano i #campionati? News, calendari e proposte in Europa e nel mondo -