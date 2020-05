Maglietta, musica e street art in aiuto ai nostri ospedali (Di giovedì 7 maggio 2020) Vestire il cuore di Bergamo, cioè la solidarietà. È l’idea di quattro bergamaschi, che hanno dato vita a una t-shirt d’autore attraverso cui aiutare gli ospedali della terra orobica. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 maggio 2020) Vestire il cuore di Bergamo, cioè la solidarietà. È l’idea di quattro bergamaschi, che hanno dato vita a una t-shirt d’autore attraverso cui aiutare glidella terra orobica.

gallobaelotti : Ai tempi mi sparavo Fearless, Speak Now, Red e 1989 endovena eh, per dire, li ho anche, e quando sono stata a NY er… - lpha_bloke : @cristinabrizzi bèh, inciampavo in una maglietta del mio quartiere una quarantena fa, e poi i video, la musica... q… - Hum_Glass : @unadiquelle Domani con la luce del mattino prometto di postare due foto, una con la camicia e un'altra con la magl… - parabachim : la cosa che più mi piace di questo video è che è proprio lui, stessa maglietta grigia, testa a noce di cocco, imme… - z3roclk : Jungkook nel suo letto con la maglietta larga e i tatuaggi fuori con la sua musica???????????? -

Originale è anche la modalità delle consegne: per gli acquisti a Bergamo e provincia, la maglietta sarà recapitata a domicilio da ciclisti professionisti e amatoriali, coinvolti nel progetto anche per ...

Ze Maria: "Kulusevski può fare il salto di qualità con la maglia della Juventus. Danilo buon giocatore, ma..."

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Zé Maria, ex terzino di Parma, Perugia ed Inter tra le tante, il quale si è soffermato sullo stato d’emergenza del ...

