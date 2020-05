Litorale Domizio | Bonavitacola | “Attenzione alta sull’Agnena”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Vi è massima attenzione per comprendere le ragioni della grave alterazione ambientale delle acque marine in prossimità della foce del torrente Agnena, nel, in Comune di Castelvolturno”. Così in una nota stampa Fulvio, vicepresidente della giunta regionale. “Infatti, – prosegue – nella serata di ieri, a poche ora dalla segnalazione ricevuta, ho chiesto ad Arpac di effettuare un sopralluogo urgente ed a Sma Campania di effettuare riprese aeree con droni. Arpac, nella tarda serata, è prontamente intervenuta effettuando prelievi di campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche e chimiche. Nel frattempo Sma Campania in mattinata ha effettuato le riprese richieste , anche risalendo verso monte il corso del corpo idrico. I risultati delle indagini, per quanto riferito ai ...