Il decreto maggio con i soldi per le imprese e i cittadini potrebbe dividersi in due

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Il fuAprile ormai si chiamae, scrive oggi La Stampa,non vedere mai la luce nella sua interezza ma essere spacchettato dividendolo in due provvedimenti diversi. Il primo, da varare in tempi rapidi, sarà una sorta di seguito del «Cura Italia», e conterrà le misure su cui sostanzialmente tutti i partiti sono d’accordo: il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, le risorse per consentire alle pubbliche amministrazioni di pagare i loro debiti con le aziende, iper rifinanziare il secondo round del bonus per i lavoratori autonomi, gli aiuti per il settore turistico e la cultura (2,5 miliardi), i nuovi fondi per la sanità (3,2 miliardi), le risorse per i Comuni (200 milioni dedicati alle «zone rosse», più 4 miliardi per fronteggiare il calo delle entrate). Per il secondo ...