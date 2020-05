Elena Sofia Ricci, Vivi e lascia vivere: “Non sarò bravissima” (Di giovedì 7 maggio 2020) Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere svela: “Non sarò una mamma bravissima” Stasera andrà in onda una nuova puntata di Vivi e lascia vivere, la nuova serie con protagonista Elena Sofia Ricci nel ruolo di Laura, una donna che dopo aver perso tutto dovrà ricostruire la sua vita. Oggi l’attrice ha fatto una diretta con un’altra delle donne che hanno un ruolo nella fiction di Rai 1, Iaia Forte, che interpreta la sorella del marito defunto di Laura. Le due attrici hanno risposto alle tante domande fatte dai fan e tra queste una chiedeva se la Ricci si rispecchiasse nel personaggio che interpreta. L’attrice ha detto: “Abbastanza, nel film non sono e non sarò una mamma bravissima. Anche nella realtà non sono una mamma proprio brava a fare le coccole e ad essere affettuosa. Mi riesce meglio la parte del dialogo, ... Leggi su lanostratv STEFANO MAINETTI - MARITO ELENA SOFIA RICCI/ Ecco perché è famoso e conosciuto

“È morto troppo presto”. Elena Sofia Ricci in lacrime a ‘Vieni da me’ : Caterina Balivo si commuove

Elena Sofia Ricci - chi è la figlia Emma Quartullo che recita al suo fianco (Di giovedì 7 maggio 2020)susvela: “Non sarò una mamma bravissima” Stasera andrà in onda una nuova puntata di, la nuova serie con protagonistanel ruolo di Laura, una donna che dopo aver perso tutto dovrà ricostruire la sua vita. Oggi l’attrice ha fatto una diretta con un’altra delle donne che hanno un ruolo nella fiction di Rai 1, Iaia Forte, che interpreta la sorella del marito defunto di Laura. Le due attrici hanno risposto alle tante domande fatte dai fan e tra queste una chiedeva se lasi rispecchiasse nel personaggio che interpreta. L’attrice ha detto: “Abbastanza, nel film non sono e non sarò una mamma bravissima. Anche nella realtà non sono una mamma proprio brava a fare le coccole e ad essere affettuosa. Mi riesce meglio la parte del dialogo, ...

Raiofficialnews : “Io non posso più aspettare. Devo riprendermi la mia vita”. #ViviELasciaVivere, la serie con Elena Sofia Ricci. Sta… - infoitcultura : Elena Sofia Ricci scoppia in lacrime a Vieni da me: «È morto troppo presto» - tweetpersecen1 : Cosa c'è di nuovo in Elena Sofia Ricci - LorellaGe : @Antimo_Mallardo Bel film, quelli con Meryl li ho visti quasi tutti ( mi manca Florence ) Poche settimane fa hanno… - zazoomblog : Elena Sofia Ricci chi è la figlia Emma Quartullo che recita al suo fianco - #Elena #Sofia #Ricci #figlia -