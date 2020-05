Cosa riapre dal 18 maggio e in quali regioni

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020)dal 18e in? Il governo si è convinto alla strategia della riapertura differenziata in Italia a seconda della situazione dei territori nella gestione dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Ciò nonostante, spiega oggi Repubblica, ieri nessuna delle seiitaliane che hanno già raggiunto il non solo simbolico “contagi zero” è riuscita a ripetere la performance che fa punteggio pieno, per presentarsi alla prima valutazione del ministero della Salute e del Comitato tecnico scientifico con le carte in regola per ottenere la riapertura anticipata di negozi, bar, ristoranti e parrucchieri. D’altronde, lo spaccato dell’Italia a due velocità sulla lotta al Covid 19 è ormai un’evidenza; mentre Lombardia e Piemonte faticano ancora a uscire dall’emergenza, ...