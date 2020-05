Basket: campionati di Serie A, scudetti non assegnati e niente promozioni o retrocessioni. La FIP eroga aiuti per 6.7 milioni di euro complessivi (Di giovedì 7 maggio 2020) Si è riunito oggi il Consiglio Federale della FIP, con una partecipazione molto importante (in videoconferenza, naturalmente). Sono intervenuti, infatti, oltre al numero 1 della Federazione, Gianni Petrucci, Vito Cozzoli (presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa), Guido Saracco (rettore del Politecnico di Torino), Francesco Landi (primario del Policlinico Gemelli a Roma, coordinatore degli studi sul Covid-19), Umberto Gandini (presidente della LBA, Lega di Serie A), Pietro Basciano (presidente di LNP, Lega Nazionale Pallacanestro, che gestisce A2 e B), e Massimo Protani (presidente di LBF, LegaBasket Femminile, per A1 e A2). Sul piano puramente sportivo, è stato ribadito lo stop definitivo a tutti i campionati, decidendo di non attribuire lo scudetto, come anche di non procedere a promozioni o retrocessioni. Contestualmente è stato indicato nel 15 ... Leggi su oasport Coronavirus Basket/ Petrucci : "Il tempo ci ha dato ragione sullo stop ai campionati"

Sul piano puramente sportivo, è stato ribadito lo stop definitivo a tutti i campionati, decidendo di non attribuire lo scudetto, come anche di non procedere a promozioni o retrocessioni.

Basket, attività al via entro ottobre. Resta il nodo del format

Entro il 15 giugno le società di A1, A2 e B possono fare domanda per riposizionarsi. Solo a quel punto le leghe potranno avere il quadro completo delle squadre. TRIESTE Doveva essere l'argomento clou ...

