Bar e ristoranti, Conte apre alla riapertura anticipata ma gli scienziati frenano: “La data è il 1 giugno” (Di giovedì 7 maggio 2020) Bar e ristoranti: Conte apre a riapertura anticipata, ma il Comitato tecnico scientifico frena L’Italia che è finalmente entrata nella Fase 2 della lotta al Coronavirus è chiamata adesso a stabilire quali saranno le prossime mosse verso un lento ritorno alla normalità: sono ancora tante le attività con le saracinesche abbassate e per questo motivo negli ultimi giorni si parla quasi esclusivamente della riapertura di negozi come bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, palestre e piscine. A preoccupare sono soprattutto le condizioni economiche di bar e ristoranti, i cui proprietari lamentano una profonda crisi dovuta a due mesi interi di chiusura. Un crollo di fatturato cui la riattivazione del servizio da asporto, oltre a quello a domicilio, non sembra poter rimediare. Anche per questo alcuni esercenti hanno deciso di non ... Leggi su tpi Bar - ristoranti e parrucchieri : da Conte spiragli per aperture anticipate al 18 maggio

