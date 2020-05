Balzaretti: «De Rossi è un leader nato» – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Federico Balzaretti ha raccontato la figura di Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN: le parole dell’attuale opinionista Federico Balzaretti ha raccontato ai microfoni di DAZN la figura di Daniele De Rossi. Queste le parole dell’attuale opinionista di DAZN. «Daniele è nato leader. È leader sia in Nazionale che nella Roma. Io parlo di Daniele alla Roma quando lui aveva 30 anni, ma era già leader quando ci giocavo contro e aveva 22-23 anni. Sentirsi questa maglia addosso, sentire l’amore della città, e darlo in cambio perché la cosa era reciproca, ti fa crescere prima come responsabilità e leadership. Lui chiaramente aveva consapevolezza di essere forte in campo e di essere importante per il club e la città. Lui ha questo senso di protezione, di amore, nei confronti dei compagni, dei ragazzi più ... Leggi su calcionews24 Balzaretti : «Tra De Rossi e Totti un legame profondo» – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Federicoha raccontato la figura di Daniele Deai microfoni di DAZN: le parole dell’attuale opinionista Federicoha raccontato ai microfoni di DAZN la figura di Daniele De. Queste le parole dell’attuale opinionista di DAZN. «Daniele è. Èsia in Nazionale che nella Roma. Io parlo di Daniele alla Roma quando lui aveva 30 anni, ma era giàquando ci giocavo contro e aveva 22-23 anni. Sentirsi questa maglia addosso, sentire l’amore della città, e darlo in cambio perché la cosa era reciproca, ti fa crescere prima come responsabilità eship. Lui chiaramente aveva consapevolezza di essere forte in campo e di essere importante per il club e la città. Lui ha questo senso di protezione, di amore, nei confronti dei compagni, dei ragazzi più ...

