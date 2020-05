Annunciato Scarlet Nexus, un action game 'psionico' per Xbox One e ottimizzato per Xbox Series X (Di giovedì 7 maggio 2020) Nella giornata di oggi, Bandai Namco ha mostrato uno dei suoi nuovi progetti, in esclusiva per la presentazione Inside Xbox di Microsoft. Si tratta di Scarlet Nexus, un action-game in stile anime previsto per l'attuale generazione di console, ma ottimizzato per girare al meglio su Xbox Series X.Scarlet Nexus vi metterà nei panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di poteri psicocinetici, il quale dovrà combattere contro delle misteriose creature, un mix tra bestie e fiori, che minacciano il mondo intero. Insieme a lui, ci saranno i guerrieri della OSF, un team di giovani combattenti che, come lui, sono dotati di poteri eccezionali.Come si vede dal reveal trailer, visibile di seguito, il gameplay appare come un mix di Astral Chain, God Eater e Code: Vein, pieno d'azione e dal design molto anime.Leggi altro... Leggi su eurogamer Annunciato Scarlet Nexus - un action game psionico per Xbox One e ottimizzato per Xbox Series X (Di giovedì 7 maggio 2020) Nella giornata di oggi, Bandai Namco ha mostrato uno dei suoi nuovi progetti, in esclusiva per la presentazione Insidedi Microsoft. Si tratta di, unin stile anime previsto per l'attuale generazione di console, maper girare al meglio suSeries X.vi metterà nei panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di poteri psicocinetici, il quale dovrà combattere contro delle misteriose creature, un mix tra bestie e fiori, che minacciano il mondo intero. Insieme a lui, ci saranno i guerrieri della OSF, un team di giovani combattenti che, come lui, sono dotati di poteri eccezionali.Come si vede dal reveal trailer, visibile di seguito, ilplay appare come un mix di Astral Chain, God Eater e Code: Vein, pieno d'azione e dal design molto anime.Leggi altro...

xxnuj : RT @PickaQuest: Nel corso dell’evento Inside Xbox, Bandai Namco ha annunciato #ScarletNexus! Si tratta di un nuovo JRPG sviluppato da ex me… - __Bianconiglio : RT @PickaQuest: Nel corso dell’evento Inside Xbox, Bandai Namco ha annunciato #ScarletNexus! Si tratta di un nuovo JRPG sviluppato da ex me… - Ashen_Seraphim : RT @PickaQuest: Nel corso dell’evento Inside Xbox, Bandai Namco ha annunciato #ScarletNexus! Si tratta di un nuovo JRPG sviluppato da ex me… - PickaQuest : Nel corso dell’evento Inside Xbox, Bandai Namco ha annunciato #ScarletNexus! Si tratta di un nuovo JRPG sviluppato… - Eurogamer_it : Annunciato #ScarletNexus, action game psionico per #XboxOne, ottimizzato per #XboxSeriesX. -