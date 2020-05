Anche se ormai la frittata è fatta | Mike Pompeo ammette di non avere prove sull’origine

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Dopo aver sollevato un polverone internazionale che in molti avevano definito ‘la nuova guerra fredda’ con la Cina, gli Stati Uniti si sono affidati al segretario di Statoper fare retromarcia sull’origine coronavirus in un laboratorio di virologia di Wuhan. Nei giorni scorsi, sia il segretario di Stato, sia lo stesso Donald Trump avevano parlato di enormous evidence a proposito dell’origine artificiale del virus che ci ha proiettati all’interno di questa pandemia, ma adesso la questione sembra essere fortemente ridimensionata. LEGGI> Trump dice di aver visto leche il coronavirus venga da Wuhan, ma che non può mostrarcele Origine coronavirus in laboratorio, la retromarcia degli Usase,, ha già creato un danno enorme il fatto di aver instillato il dubbio in molti cittadini che già ...