Virologi e docenti: «Tamponi di massa per evitare la seconda ondata». E spiegano come farli (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Non ci sono dubbi, la strada è quella dei Tamponi di massa». Il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti spiega all’Adnkronos l’appello lanciato insieme agli studiosi Luca Ricolfi e Giuseppe Valditara. Sono undici 11 punti firmato da docenti e specialisti. È necessaria una politica di sorveglianza attiva, che passa dal fare Tamponi al maggior numero possibile di soggetti esposti al contagio da nuovo coronavirus. Questo si associa a un minor numero di casi. «Il nostro è un appello del mondo accademico italiano». È «un invito a riflettere bene su quali siano i pericoli» della fase 2 e «sulle misure da adottare». Bisogna evitare che l’emergenza Covid-19 si riaccenda. Tamponi di massa necessari per evitare la ricaduta «Occorre cambiare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 maggio 2020) «Non ci sono dubbi, la strada è quella deidi». Il virologo dell’università di Padova Andrea Crisanti spiega all’Adnkronos l’appello lanciato insieme agli studiosi Luca Ricolfi e Giuseppe Valditara. Sono undici 11 punti firmato dae specialisti. È necessaria una politica di sorveglianza attiva, che passa dal fareal maggior numero possibile di soggetti esposti al contagio da nuovo coronavirus. Questo si associa a un minor numero di casi. «Il nostro è un appello del mondo accademico italiano». È «un invito a riflettere bene su quali siano i pericoli» della fase 2 e «sulle misure da adottare». Bisognache l’emergenza Covid-19 si riaccenda.dinecessari perla ricaduta «Occorre cambiare ...

