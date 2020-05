Saillant, la Formula 1 non dovrà fermarsi in caso di nuovi contagi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Emergenza coronavirus e Formula 1, si mette a punto la strategia per la ripartenza: test rapidi e app per il tracciamento dei contatti. Coronavirus, la Formula 1 andrà avanti anche nel caso in cui dovessero emergere contagi nel corso della stagione. Parola di Gerard Saillant, ortopedico alla guida della commissione medica della FIA. Coronavirus e Formula 1, Saillant: “Se ci sarà un nuovo contagio il Mondiale non deve fermarsi” “Se ci sarà un nuovo contagio, il Mondiale non deve fermarsi: sarebbe come dire che chiudiamo la metropolitana perché è stato trovato un passeggero positivo“, ha dichiarato Saillant nel corso di un’intervista all’Equipe “La situazione è cambiata rispetto a marzo in Australia. Abbiamo un dispositivo di test rapido per la conferma della diagnosi, siamo in grado di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Emergenza coronavirus e1, si mette a punto la strategia per la ripartenza: test rapidi e app per il tracciamento dei contatti. Coronavirus, la1 andrà avanti anche nelin cui dovessero emergerenel corso della stagione. Parola di Gerard, ortopedico alla guida della commissione medica della FIA. Coronavirus e1,: “Se ci sarà un nuovoo il Mondiale non deve” “Se ci sarà un nuovoo, il Mondiale non deve: sarebbe come dire che chiudiamo la metropolitana perché è stato trovato un passeggero positivo“, ha dichiaratonel corso di un’intervista all’Equipe “La situazione è cambiata rispetto a marzo in Australia. Abbiamo un dispositivo di test rapido per la conferma della diagnosi, siamo in grado di ...

zazoomnews : Saillant la Formula 1 non dovrà fermarsi in caso di nuovi contagi - #Saillant #Formula #dovrà #fermarsi - monica_vecchi : Coronavirus, GP al via anche con dei positivi - Formula 1 - Motorsport - infoitsport : Formula 1, Saillant: 'In caso di contagio il Mondiale non si riferma' - FormulaPassion : #F1 | #Coronavirus, GP al via anche con dei positivi - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Saillant: 'Per un nuovo contagio la #F1 non dovrà rifermarsi' #coronavirus -