Ripresa Serie A | Brusaferro | “Il parere del comitato tecnico-scientifico non è ancora

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo le parole sulladel campionato da parte del premier Giuseppe Conte, sono arrivate anche quelle del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio: “Siamo in fase di valutazione, ildelnon è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco”.ha poi parlato di questi primi giorni di Fase 2 e dei comportamenti che stanno tenendo e dovranno tenere i cittadini: “La chiave del successo di questa sorta di sperimentazione risiede nella consapevolezza che ognuno di noi partecipa in prima persona e può fare la differenza. Siamodentro l’epidemia. Aperture sì, ma con estrema accortezza nel gestirle. Sul ...

SkySport : Inter, slitta la ripresa degli allenamenti: dovrebbero iniziare giovedì - Gazzetta_it : Posticipato il consiglio federale della #Figc di venerdì sulla ripresa della #SerieA - SkySport : Cagliari, ripresa degli allenamenti verso la prossima settimana - CalcioWeb : Ripresa #SerieA, #Brusaferro: 'Il parere del comitato tecnico-scientifico non è ancora pronto' - - sportli26181512 : Conte: 'Analizzeremo le richieste della Figc per la ripresa del calcio': Il capo del governo si mostra aperto al di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa Serie

Corriere dello Sport

L’obiettivo è quello di ripartire in totale sicurezza. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al protocollo medico che verrà applicato in serie A in caso di ripresa del campio ...Il vertice Federale previsto per venerdì posticipato 'per stabilire linee guida e permettere maggiori approfondimenti su ripresa delle attività sportive' Nel giorno in cui il ministro dello Sport Vinc ...