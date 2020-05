QUANDO RIPRENDE LA PREMIER LEAGUE? L' epidemiologo | Stadi chiusi per due anni

Salvo02691 : @Vittorio_Ribas @Chia895 @romeoagresti @GoalItalia Quando De Ligt è andato in Olanda non c'era alcuna aria di ripre… - ricdot : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - enzlat : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - Alysea15 : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - FallenPhoenix28 : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… -

Ultime Notizie dalla rete : QUANDO RIPRENDE Quando riprende la Serie A?/ Spadafora: 'Impossibile ora fissare date certe' Il Sussidiario.net Giorgia Meloni favorevole alla possibilità della ripresa del calcio, bastona Spadafora

«Spadafora ha creduto di essere il titolare del calcio, ha peccato di… possessività. La sua ultima intervista mi ha lasciata perplessa Dice: “La decisione spetta al Governo?” Già. Ma il governo chi è?

Quando riprende la Serie A, Spadafora: “Impossibile definire una data certa”

Il governo tedesco ha deciso: la Bundesliga può tornare in campo a partire dalla seconda metà di maggio. Lo farà con un protocollo impostato su prevenzione, controllo e gestione di un rischio accettab ...

«Spadafora ha creduto di essere il titolare del calcio, ha peccato di… possessività. La sua ultima intervista mi ha lasciata perplessa Dice: “La decisione spetta al Governo?” Già. Ma il governo chi è?Il governo tedesco ha deciso: la Bundesliga può tornare in campo a partire dalla seconda metà di maggio. Lo farà con un protocollo impostato su prevenzione, controllo e gestione di un rischio accettab ...