Pedro Pascal è insieme il miglior buono e il miglior cattivo del 2020? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Era l'eroe di Narcos e l'epicureo del Trono di Spade, poi è diventato The Mandalorian. Ora Pedro Pascal è pronto a stupirci nei panni del super cattivo dell’atteso Wonder Woman 1984 accanto a Gal Gadot. Il suo Maxwell Lord racchiuderà tutto lo stile dei business man di Wall Street anni ’80, come svelato dalle prime immagini del film, anche se, si sa, non bisogna mai fidarsi di un uomo d’affari. E Lord sembra essere spietato come nei fumetti, al contrario del mandaloriano Disney+, cacciatore di taglie, si, ma dal cuore tenero. Si emoziona lui stesso quando parla del suo trascorso e di questo personaggio che lo sta portando al successo, ma senza volto: «Non tutti sanno che ho studiato per moltissimi anni teatro a New York e ho partecipato a tante pièce, il lavoro sul palco ti aiuta a capire come usare il tuo corpo, come un ... Leggi su gqitalia Wonder Woman 1984 : Pedro Pascal e Kristen Wiig nelle nuove foto (Di mercoledì 6 maggio 2020) Era l'eroe di Narcos e l'epicureo del Trono di Spade, poi è diventato The Mandalorian. Oraè pronto a stupirci nei panni del superdell’atteso Wonder Woman 1984 accanto a Gal Gadot. Il suo Maxwell Lord racchiuderà tutto lo stile dei business man di Wall Street anni ’80, come svelato dalle prime immagini del film, anche se, si sa, non bisogna mai fidarsi di un uomo d’affari. E Lord sembra essere spietato come nei fumetti, al contrario del mandaloriano Disney+, cacciatore di taglie, si, ma dal cuore tenero. Si emoziona lui stesso quando parla del suo trascorso e di questo personaggio che lo sta portando al successo, ma senza volto: «Non tutti sanno che ho studiato per moltissimi anni teatro a New York e ho partecipato a tante pièce, il lavoro sul palco ti aiuta a capire come usare il tuo corpo, come un ...

Veronica_Cino : @Radio24_news @PedroPascal1 noi pedro pascal non ce lo meritiamo. - puppyoongi : @iamhellsflames amo ma so troppi- pedro (pascal) oscar isaac, aragorn, tom (felton, da poco) hmm mi viene in mente… - Joestick71 : RT @leganerd: The Mandalorian, intervista a Pedro Pascal: “È uno Star Wars più selvaggio e imprevedibile” ? - leganerd : The Mandalorian, intervista a Pedro Pascal: “È uno Star Wars più selvaggio e imprevedibile” ?… - sofiaelenii : E PEDRO PASCAL SALVA LA GIORNATA ANCHE OGGI -

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Pascal Pedro Pascal è insieme il miglior buono e il miglior cattivo del 2020? GQ Italia Pedro Pascal è insieme il miglior buono e il miglior cattivo del 2020?

L'attore che abbiamo amato nel Trono di Spade e in Narcos si divide tra The Mandalorian e Wonder Woman 1984 mostrando nuove sfumature del suo talento Era l'eroe di Narcos e l'epicureo del Trono di Spa ...

Wonder Woman 1984: ecco Cheetah e Maxwell Lord, i nuovi villain del film (FOTO)

Grazie a Warner Bros., sono disponibili online nuove foto di Wonder Woman 1984, il nuovo film DC con protagonista l'eroina interpretata da Gal Gadot e diretto da Patti Jenkins, in cui vediamo i due nu ...

L'attore che abbiamo amato nel Trono di Spade e in Narcos si divide tra The Mandalorian e Wonder Woman 1984 mostrando nuove sfumature del suo talento Era l'eroe di Narcos e l'epicureo del Trono di Spa ...Grazie a Warner Bros., sono disponibili online nuove foto di Wonder Woman 1984, il nuovo film DC con protagonista l'eroina interpretata da Gal Gadot e diretto da Patti Jenkins, in cui vediamo i due nu ...