Orso si arrampica al secondo piano di una palazzina (Di mercoledì 6 maggio 2020) Un Orso giovane si è reso protagonista la notte scorsa di alcuni avvistamenti in Trentino, prima in prossimità di Nomi, verso le ore 22, e poco più tardi nel centro di Calliano, nella Valle dell'Adige tra Trento e Rovereto. A Calliano l`Orso, verso le 22.30, è salito fino al secondo piano di una casa, utilizzando una scala esterna ed arrivando su un poggiolo. Poi, con ogni probabilità spaventato, si è calato nuovamente sulla strada dal balcone e si è allontanato. I motivi che hanno spinto l`esemplare a tenere questo comportamento non sono chiari; il monitoraggio ad hoc che verrà attivato, fa sapere la Provincia di Trento, consentirà di stabilire se si tratta di un episodio isolato o se evidenzia una precisa attitudine del plantigrado.Sono stati raccolti dei campioni di pelo che dovrebbero consentirne l`identificazione. Si ... Leggi su ilfogliettone Orso si arrampica sui balconi in Trentino/ Video : paura in un condominio a Calliano

Trentino - orso “acrobata” a Calliano : l’incontro con gli abitanti mentre si arrampica su un balcone. Sindaco : “Visto a meno di un metro…”

Un orso si arrampica al balcone - paura in Trentino (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ungiovane si è reso protagonista la notte scorsa di alcuni avvistamenti in Trentino, prima in prossimità di Nomi, verso le ore 22, e poco più tardi nel centro di Calliano, nella Valle dell'Adige tra Trento e Rovereto. A Calliano l`, verso le 22.30, è salito fino aldi una casa, utilizzando una scala esterna ed arrivando su un poggiolo. Poi, con ogni probabilità spaventato, si è calato nuovamente sulla strada dal balcone e si è allontanato. I motivi che hanno spinto l`esemplare a tenere questo comportamento non sono chiari; il monitoraggio ad hoc che verrà attivato, fa sapere la Provincia di Trento, consentirà di stabilire se si tratta di un episodio isolato o se evidenzia una precisa attitudine del plantigrado.Sono stati raccolti dei campioni di pelo che dovrebbero consentirne l`identificazione. Si ...

SkyTG24 : Trentino, orso si arrampica sul balcone di una palazzina a Calliano. VIDEO - Agenzia_Ansa : In Trentino un orso si arrampica su un balcone VIDEO #ANSA - repubblica : Paura in paese: orso si arrampica sul balcone di una palazzina - giannimacheda : Orso si arrampica su una casa in Trentino. Dopo M29, questo lo chiameranno K2. #orso #trentino - HomeMonza : RT @radiokisskiss: Immagini incredibili dal Trentino: un orso si arrampica e passeggia per le strade di #Calliano ???? Ecco il video ??https:… -