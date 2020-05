Nunzia De Girolamo Instagram | favolosa in ascensore | «Ma dove vai così agghindata?»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ormai è un personaggio tv, ospite di programmi popolari come ‘La vita in diretta’ su Raiuno e ‘Non è l’Arena’ su La7. Stiamo parlando diDe, ex politica italiana, nonché ex deputata di Forza Italia e, in precedenza, de Il Popolo della Libertà e del Nuovo Centrodestra. È molto apprezzata dal pubblico, soprattutto dopo l’esperienza allo show del sabato sera ‘Ballando con le stelle’. Da alloraDeè diventata assai attiva sui social: pubblica grossomodo una foto al giorno, scatti che non passano in sordina, come dimostrano i tanti complimenti in calce. L’ultimo non fa eccezione? Ha ricevuto quasi 5mila mi piace e decine di apprezzamenti.Dein: «Mavai così?»De...