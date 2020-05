Nel Lazio parrucchieri e centri estetici riaprono il primo giugno

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Ie iilnel, mentre per i bar e per i ristoranti la data del ritorno al lavoro potrebbe essere quella del 18 maggio. Le date sono state ribadite ieri ai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Cna, che hanno tenuto in videoconferenza una riunione conl’assessore regionale allo Sviluppo economico, Paolo Orneli, e che hanno chiesto tempi più brevi per i loro assistiti: sia perché i contagi nelcalano giorno dopo giorno sia perché i loro associati lamentano lo stop dell’attività ormai in vigore da oltre 40 giorni. Spiega oggi Il Messaggero: Alla Pisana il ragionamento che si fa è semplice: pur avendo avviato la Fase 2, il coronavirus continua a mietere vittime e l’emergenza finirà soltanto quando sarà pronto un vaccino. Quindi bisogna ripartire con ...