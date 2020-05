Mario Biondi in attesa del nono figlio: l’annuncio in diretta (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’emergenza Coronavirus costringe le famiglie italiane a stare a casa e anche un momento come la gravidanza può diventare difficile. Il cantante siciliano Mario Biondi ha voluto annunciare una notizia tanto bella quanto sorprendente: l’artista infatti si prepara a diventare padre per la nona volta. La rivelazione inaspettata di Mario Biondi in diretta Dopo la pausa a causa dell’epidemia Coronavirus, stanno riprendendo molti programmi, anche quelli radiofonici. Tra questi anche Radio 2 Social Club, condotto dal cantante Luca Barbarossa e il comico Andrea Perroni, che dà anche il buongiorno agli spettatori di Rai 2. Proprio nella prima puntata è stato ospite il celebre crooner attraverso un collegamento via Skype. Parlando con Luca Barbarossa, il cantante ha dichiarato a sorpresa: “Da poco ho scoperto che diventerò padre per la ... Leggi su thesocialpost Mario Biondi annuncia : “Diventerò padre per la nona volta”

