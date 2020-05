Madonna accusata di non rispettare le regole contro il CoronaVirus | “Senza mascherina e

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 6 maggio 2020)la scorsa settimana ha confessato di aver sviluppato gli anticorpi al. La regina del pop ha anche donato un milione di dollari per contribuire alla dura battagliail Covid 19, ma nonostante questo bellissimo gesto ha anche commesso un passo falso. La Ciccone ha interrotto la sua quarantena e si è recata al compleanno del suo caro amico Steven Klein. Arrivata al party (senza),si è fatta abbracciare e non ha mantenuto il giusto distanziamento sociale. Ovviamente sui social sono piovute centinaia di critiche per il comportamento della cantante americana, che per adesso non ha commentato.al compleanno di Steven Klein, il video.parece não estar levando a sério as recomendações dos órgãos de saúde sobre o isolamento social diante da pandemia do novo ...