cps_ong : RT @FOCSIV: #focsivxemergenza il nostro socio @cps_ong , in questo momento di emergenza, ha assunto la decisione di effettuare 2 donazioni:… - maninwhite2020 : RT @ilriformista: La storia di Alessandro, la mascotte del Loreto Mare: “Il gigante buono è guarito” #coronavirus - ilriformista : La storia di Alessandro, la mascotte del Loreto Mare: “Il gigante buono è guarito” #coronavirus - boracarla2 : La madonna a cui sono grata e che adoro è a Loreto e non la posso vedere da ormai 5 anni ma lei è con me e posso se… -

Ultime Notizie dalla rete : Loreto Mare Loreto Mare, il gesto d’affetto tra Francesca ed Enza, infermiera positiva al coronavirus La Repubblica Loreto Mare, il gesto d'affetto tra Francesca ed Enza, infermiera positiva al coronavirus

Si tendono le mani, l’una verso l’altra, scambiandosi un sorriso con gli occhi: è l’unico modo possibile per dimostrarsi affetto. L’intensità di un attimo che resterà scolpito nella memoria dell’infer ...

Coronavirus, riaprono le isole ma Capri frena. Il sindaco Lembo: qui niente gite

Capri riapre. Ad annunciarlo è il governatore De Luca che toglie il freno alla ripartenza delle isole del Golfo voluto dai sindaci: da Capri a Ischia e Procida. Lunedì prossimo — salvo ulteriori ordin ...

Si tendono le mani, l’una verso l’altra, scambiandosi un sorriso con gli occhi: è l’unico modo possibile per dimostrarsi affetto. L’intensità di un attimo che resterà scolpito nella memoria dell’infer ...Capri riapre. Ad annunciarlo è il governatore De Luca che toglie il freno alla ripartenza delle isole del Golfo voluto dai sindaci: da Capri a Ischia e Procida. Lunedì prossimo — salvo ulteriori ordin ...