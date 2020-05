Lazio | 81 positivi in più

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) – Asl Roma 1: 4 nuovi casi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. I nuovidi oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà -Asl Roma 2: 15 nuovi casi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti -Asl Roma 3: 6 nuovi casi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi -Asl Roma 4: 4 nuovi casi. 296 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia -Asl Roma 5: 29 nuovi casidi cui 22 sono un recupero di notifiche ...