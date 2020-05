Il virologo svela i dati | Al Trivulzio mortalità inferiore che a Milano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Gabriele Laganà IlPregliasco, supervisore scientifico del Pio Albergo, ha spiegato che sulla gestione dei pazienti "c'è sempre stata attenzione" e che sono state sempre seguite "le indicazioni operative che si sono succedute" Al Pio Albergodic'è stato un"adeguamento a disposizioni nazionali e regionali, con tutti i limiti che qua e a livello nazionale c'erano" in una situazione di emergenza ma è stata garantita "l'assistenza". È questa la posizione espressa dalFabrizio Pregliasco, supervisore scientifico del Pat (Pio albergo, ndr) da fine aprile nel corso di una videoconferenza stampa organizzata dalla struttura in merito all’inchiesta sui morti per coronavirus all’interno delle Rsa. L’esperto ha spiegato che al Pat ci sono stati"300 morti" tra gennaio e aprile, ...

