Fase 2 | Conte | ‘nessuna ostilità nei confronti di IV’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Non esiste alcuna ostilità nei confronti di un partito di maggioranza". Lo assicura il premier Giuseppe Conte, riferiscono all'Adnkronos fonti vicine al presidente del Consiglio, riguardo alle tensioni con Italia Viva di Matteo Renzi, dopo che la ministra e capo delegazione Teresa Bellanova ha minacciato di lasciare il governo per la vicenda 'regolarizzazioni', tema che registra le distanza del M5S. Il premier, viene inoltre spiegato, riconosce il contributo di Iv all'esecutivo, con il lavoro dei suoi rappresentanti, le proposte e il sostegno all'attività di governo.

