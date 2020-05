Eni, management completamente estraneo a nomine CSM (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Eni conferma che il management è completamente estraneo alla vicenda delle nomine del CSM. Lo precisa la società del Cane a sei zampe, in relazione alle dichiarazioni dell’Onorevole Luca Lotti alla Procura di Milano riprese da alcuni quotidiani. “E’ confermato – spiega una nota – che l’Amministratore delegato della società, Claudio Descalzi, non ha mai consegnato all’Onorevole Lotti documentazione relativa all’attività dell’avvocato Domenico Ielo, fratello del Dottor Paolo Ielo. Del resto il dottor Descalzi aveva incontrato l’onorevole Lotti due sole volte (l’ultima nel 2016) per ragioni istituzionali legate alle prospettive delle attività di Eni a Porto Torres. Inoltre, Claudio Descalzi non conosce e non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con Andrea Bacci”. ... Leggi su quifinanza TerraPay Announces Readiness for the New World by Strengthening Management (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Eni conferma che ilalla vicenda delledel CSM. Lo precisa la società del Cane a sei zampe, in relazione alle dichiarazioni dell’Onorevole Luca Lotti alla Procura di Milano riprese da alcuni quotidiani. “E’ confermato – spiega una nota – che l’Amministratore delegato della società, Claudio Descalzi, non ha mai consegnato all’Onorevole Lotti documentazione relativa all’attività dell’avvocato Domenico Ielo, fratello del Dottor Paolo Ielo. Del resto il dottor Descalzi aveva incontrato l’onorevole Lotti due sole volte (l’ultima nel 2016) per ragioni istituzionali legate alle prospettive delle attività di Eni a Porto Torres. Inoltre, Claudio Descalzi non conosce e non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con Andrea Bacci”. ...

unipv : 11/05: #Webinar sul #Master #MEDEA in Energy and Environmental Management and Economics. Momento di incontro con i… - BrentRuditLeo : Arrivano le truppe cammellate di De Benedetti capeggiate dal Bocconiano “wannabe oil expert” Stefano Feltri (mi sor… -

Ultime Notizie dalla rete : Eni management Eni, management completamente estraneo a nomine CSM Teleborsa Eni, management completamente estraneo a nomine CSM

(Teleborsa) - Eni conferma che il management è completamente estraneo alla vicenda delle nomine del CSM. Lo precisa la società del Cane a sei zampe, in relazione alle dichiarazioni dell'Onorevole Luca ...

Eni: management estraneo a nomine CSM, lo conferma Lotti ai PM

In merito alle dichiarazioni dell’Onorevole Luca Lotti rese alla Procura di Milano, e riprese da alcuni quotidiani, Eni sottolinea come lo stesso on. Lotti abbia negato qualsiasi coinvolgimento del ma ...

(Teleborsa) - Eni conferma che il management è completamente estraneo alla vicenda delle nomine del CSM. Lo precisa la società del Cane a sei zampe, in relazione alle dichiarazioni dell'Onorevole Luca ...In merito alle dichiarazioni dell’Onorevole Luca Lotti rese alla Procura di Milano, e riprese da alcuni quotidiani, Eni sottolinea come lo stesso on. Lotti abbia negato qualsiasi coinvolgimento del ma ...