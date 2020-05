Dl liquidità: in commissione 700-800 ‘segnalati’. Il 18 in Aula (Di giovedì 7 maggio 2020) Nelle commissioni Finanze e attività produttive della Camera, alle prese con oltre 2.800 emendamenti presentati al dl liquidità, oggi ci sarà la dichiarazione di inammissibilità. Operazione che consentirà di sfrondare un faldone di proposte di modifica di cui circa mille sono state depositate dalla stessa maggioranza. Poi, i gruppi dovranno segnalare gli emendamenti su cui vogliono che ci sia un esame con il voto: obiettivo a cui si sta pensando è quello di un numero complessivo di 700-800 'segnalati'. Le commissioni dunque dovranno entrare nel vivo già la prossima settimana. Nel frattempo, il capigruppo di Montecitorio ha stabilito che il provvedimento sarà all'esame dell'Aula a partire da lunedì 18 maggio. Leggi su ilfogliettone Coronavirus - via libera dalla Commissione Ue al dl liquidità del governo : 200 miliardi per il sostegno sui prestiti alle imprese

Coronavirus - via libera dalla Commissione Ue al dl liquidità del governo : sostegno sui prestiti alle imprese e ai lavoratori autonomi

