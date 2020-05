Coronavirus | in Lombardia 222 morti e 734 nuovi positivi 29 persone in meno in terapia

fattoquotidiano : Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - Agenzia_Italia : 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma per colpa della Regione Lombardia' - MediasetTgcom24 : Milano, si ammala di coronavirus e viene 'dimenticato' dall'Ats in quarantena per due mesi: solo con l'avvocato rie… - Salvato95551627 : RT @napolista: Coronavirus Italia, record di guariti. I nuovi casi sono 1.444 Il bollettino della Protezione civile con gli aggiornamenti s… - matteocannito : RT @NicolaRaiano: Considerando i dati allarmanti della sola Lombardia, direi che in questa regione c'è un problema. Inspiegabili i dati. P… -

Coronavirus Lombardia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Lombardia