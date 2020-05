Animal Crossing New Horizons: Come sbloccare le canzoni segrete di K.K (Di mercoledì 6 maggio 2020) Se state giocando ad Animal Crossing New Horizons da tempo, avrete sicuramente almeno una volta incontrato K.K, il quale visiterà settimanalmente la vostra isola per suonare in piazza le sue canzoni, le quali possono essere acquistate giornalmente tramite il terminale della Nook, tuttavia vi sono 3 brani segreti che è possibile ottenere solo in un modo, ve lo sveliamo in questo articolo. Prima di proseguire, avete già letto la Guida completa Animal Crossing New Horizons: tutti i trucchi ? Come sbloccare le canzoni segrete di K.K in Animal Crossing New Horizons Per sbloccare le canzoni segrete dovrete interagire con K.K e dirgli “Quella canzone….” dopo di che digitare il nome Come segue: Città degli AnimaliGita al VolanteArrivederciQuindi, ogni volta che K.K verrà sulla vostra isola, ... Leggi su gamerbrain Animal Crossing New Horizons incontra l'alta moda con gli outfit di Marc Jacobs e Valentino

Animal Crossing : New Horizons torna in testa nella classifica software italiana

