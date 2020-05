Anief incontra il Ministro Manfredi per Fase2-3 su atenei | AFAM ed enti di ricerca

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Discutere della “Fase 2” per le università, glidi, le accademie e i conservatori ma anche iniziare a gettare le basi per una “Fase 3”. Questo l’obiettivo dell’incontro tra la delegazionee ildell’Università e dellaGaetanoin vista della ripresa delle attività legate all’alta istruzione accademica, coreutica e di. “La Fase 2 non indica la fine della pandemia, per questo come– afferma Marcello Pacifico, presidente del sindacato – riteniamo opportuno che il ritorno alla normalità sia un processo lento e graduale, ma soprattutto che venga effettuato con responsabilità e senza superficialità. Abbiamoto ildellaper capire come ripartire in sicurezza. La fase di ...