Uomini e Donne, Gianni Sperti furioso sui social: “Vergognatevi” (Di martedì 5 maggio 2020) Gianni Sperti di Uomini e Donne sbotta sui social: “Vergognatevi” Gianni Sperti è andato su tutte le furie su instagram. Difatti il popolare opinionista del Trono Over e Trono Classico di Uomini e Donne ha scritto un lungo post sul social fotografico per esprimere tutta la sua indignazione. Il motivo? Ieri è circolato online un video in cui sono stati ripresi dei ragazzi in strada a Milano impegnati a ballare e cantare senza rispettare neppure le regole del distanziamento sociale. E nei loro confronti Gianni Sperti non è stato affatto tenero, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Ho visto un video di imbecilli, egoisti e irrispettosi che ballavano per strada. Vergognatevi!!!” Gianni Sperti ha poi dichiarato che se fosse al Governo farebbe tornare alla fase 1 le Regioni con un numero ancora alto di contagi e laddove i ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne - il gesto di Gemma Galgani sconvolge tutti : caos in studio

Uomini e Donne - Gemma incontra Sirius per la prima volta [VIDEO]

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani spiazza tutti con una sfilata (Di martedì 5 maggio 2020)disbotta sui: “Vergognatevi”è andato su tutte le furie su instagram. Difatti il popolare opinionista del Trono Over e Trono Classico diha scritto un lungo post sulfotografico per esprimere tutta la sua indignazione. Il motivo? Ieri è circolato online un video in cui sono stati ripresi dei ragazzi in strada a Milano impegnati a ballare e cantare senza rispettare neppure le regole del distanziamentoe. E nei loro confrontinon è stato affatto tenero, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “Ho visto un video di imbecilli, egoisti e irrispettosi che ballavano per strada. Vergognatevi!!!”ha poi dichiarato che se fosse al Governo farebbe tornare alla fase 1 le Regioni con un numero ancora alto di contagi e laddove i ...

virginiaraggi : Oggi l'Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all'… - guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’@Esercito per il 159° Anniversario della costituzione della Forza Armata.… - iabfe : RT @GiorgiaMeloni: Il #4maggio 1861 nasceva l’#EsercitoItaliano. Auguri a tutti gli uomini e donne al servizio della nostra Nazione che, tr… - QueenandEmpress : @lesjeuxfaits Nel sud succede, specie nei paesini. Nel mio paese siamo circa 40mila e i divorzi sono inesistenti, r… -