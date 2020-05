Traffico di rifiuti speciali, smantellata organizzazione (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – I militari del Comando carabinieri per laTutela ambientale, in collaborazione con i Comandi provinciali dell’Arma competenti per territorio, stanno eseguendo una vasta operazione di polizia giudiziaria che interessa l’intero territorio nazionale. L’attivita’, coordinata dalla Dda del Tribunale di Venezia, e’ volta a smantellare un esteso gruppo criminale dedito ad attivita’ organizzate per il Traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. Sono in corso numerosi arresti, sequestri e perquisizioni con l’impiego di una task force di 200 carabinieri.(ITALPRESS). L’articolo Traffico di rifiuti speciali, smantellata organizzazione proviene da Italpress. Traffico di rifiuti speciali, smantellata organizzazione su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Porto di Salerno - scoperto traffico internazionale di rifiuti : 39 arresti

