Ottaviano, ore 16: esplosione nello stabilimento di Adler Plastic. Un morto (Di martedì 5 maggio 2020) Una persona è morta e due sono rimaste ferite nell’esplosione verificatasi a Ottaviano, poco prima delle ore 16, all’interno della fabbrica Adler Plastic,l’azienda leader mondiale nel settore della produzione e lavorazione di materie Plastiche per l’industria automobilistica. Alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica, ipotizzano che ad esplodere sia stata una bombola di gas. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e diverse ambulanze. Tra i primi ad accorrere anche il sindaco di Ottaviano Luca Capasso. Secondo quanto si è appreso, l’incendio dovrebbe essere sotto controllo, ma la colonna di fumo nero (alle ore 18, ndr) è ancora ben visibile da molti comuni del Napoletano, anche se leggermente attutita. Alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica, ipotizzano che ad esplodere sia stata ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 maggio 2020) Una persona è morta e due sono rimaste ferite nell’verificatasi a, poco prima delle ore 16, all’interno della fabbrica,l’azienda leader mondiale nel settore della produzione e lavorazione di materiehe per l’industria automobilistica. Alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica, ipotizzano che ad esplodere sia stata una bombola di gas. Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e diverse ambulanze. Tra i primi ad accorrere anche il sindaco diLuca Capasso. Secondo quanto si è appreso, l’incendio dovrebbe essere sotto controllo, ma la colonna di fumo nero (alle ore 18, ndr) è ancora ben visibile da molti comuni del Napoletano, anche se leggermente attutita. Alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica, ipotizzano che ad esplodere sia stata ...

emergenzavvf : #Ottaviano (NA) #5maggio, esplosione in un’azienda di componenti plastici, soccorsi dai #vigilidelfuoco 5 operai. I… - CiroFire : #Ottaviano (NA) #5maggio, esplosione in un’azienda di componenti plastici, soccorsi dai #vigilidelfuoco 5 operai. I… - BomprezziMarco : RT @emergenzavvf: #Ottaviano (NA) #5maggio, esplosione in un’azienda di componenti plastici, soccorsi dai #vigilidelfuoco 5 operai. In cors… - AmedeoPrincipe : RT @emergenzavvf: #Ottaviano (NA) #5maggio, esplosione in un’azienda di componenti plastici, soccorsi dai #vigilidelfuoco 5 operai. In cors… - Stay110606 : RT @emergenzavvf: #Ottaviano (NA) #5maggio, esplosione in un’azienda di componenti plastici, soccorsi dai #vigilidelfuoco 5 operai. In cors… -