Mario Russo | viaggio di nozze con Samanta Togni in Lapponia É stato

(Di martedì 5 maggio 2020), il marito die sua cavia nel ballo in questo periodo di quarantena: "Mi sono divertito tantissimo, ma lei è molto esigente"

Lei, Samantha Togni, ballerina storica del programma TV "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci; lui, Mario Russo, chirurgo estetico non avvezzo alle trasmissioni televisive: sono loro i n ...Mario Russo, questo è il nome dell’uomo che ha conquistato il cuore di Samanta Togni e che nei giorni scorsi si è messo in gioco al fianco della neo moglie per tenere compagnia agli italiani sui socia ...