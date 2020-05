Mario Biondi papà per la nona volta: arriva Matilda (Di martedì 5 maggio 2020) Mario Biondi è diventato papà per la nona volta. Il celebre cantante ha svelato l’arrivo di Matilda, la sua nona figlia. L’annuncio è arrivato durante un’intervista a Radio2 Social Club, show in onda tutti i giorni su Radio2. Classe 1971, il cantante – vero nome Mario Ranno – è originario di Catania e ha una famiglia molto numerosa. Tanto famoso, quanto geloso della sua privacy, Biondi non ha mai svelato nulla riguardo la sua vita privata. Ha vissuto una lunga storia d’amore con Monica, una donna lontana dal mondo dello spettacolo, che gli ha regalato sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Nel 2015, Mario è diventato papà per la settima volta grazie a una love story con Giorgia Albarello, ex Miss Italia nel 2007. Appena un anno dopo la nascita di Mia, è arrivato Mil, frutto ... Leggi su dilei Mario Biondi papà per la nona volta - si chiamerà Matilde

Mario Biondi papà per la nona volta - l’annuncio in diretta : in arrivo la piccola Matilda

Mario Biondi aspetta il nono figlio : la rivelazione in diretta a Rai Radio 2 (Di martedì 5 maggio 2020)è diventato papà per la. Il celebre cantante ha svelato l’arrivo di, la suafiglia. L’annuncio èto durante un’intervista a Radio2 Social Club, show in onda tutti i giorni su Radio2. Classe 1971, il cantante – vero nomeRanno – è originario di Catania e ha una famiglia molto numerosa. Tanto famoso, quanto geloso della sua privacy,non ha mai svelato nulla riguardo la sua vita privata. Ha vissuto una lunga storia d’amore con Monica, una donna lontana dal mondo dello spettacolo, che gli ha regalato sei figli: Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis. Nel 2015,è diventato papà per la settimagrazie a una love story con Giorgia Albarello, ex Miss Italia nel 2007. Appena un anno dopo la nascita di Mia, èto Mil, frutto ...

repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta - repubblica : Mario Biondi sarà papà per la nona volta [aggiornamento delle 20:35] - raspa90 : RT @DjChiamaItalia: .@mariobiondi 'Ho scoperto che diventerò padre per la nona volta' - infoitcultura : Mario Biondi: “Ho scoperto che diventerò padre per la nona volta” - marcamoly : Mario Biondi sarà papà per la nona volta. La sua nona sinfonia si potrebbe definire in ambito musicale. Il cantante… -