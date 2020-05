L'Italia del 4 Maggio, tra maschere e mascherine (Di martedì 5 maggio 2020) Un altro giorno di pandemia o un nuovo giorno per l'Italia ha visto l'alba il 4 Maggio, ci si è svegliati in molti casi respirando aria nuova, l'idea di ritrovata libertà, il ritorno di centinaia di migliaia di persone, al lavoro, ai propri affetti, ha generato sicuramente una spinta quasi euforica, l'idea di essere sopravvissuti al virus ci ha sopraffatto emotivamente e forse è giusto così, per un giorno, per queste 24 ore poter sognare il mondo di prima, le cose di prima, ma non è, non sarà (...) - Attualità / Europa, (CC) Attribution (by), Economia, Ripresa, mascherine Leggi su feedproxy.google Militari italiani e Usa nella didattica a distanza ai tempi del Coronavirus

Coronavirus - cosa sappiamo finora : studio italiano sintetizza le caratteristiche chiave dell’epidemia - dai sintomi alla prevenzione

Coronavirus Italia - raccomandazioni del Gruppo Fs per viaggiare in sicurezza nella Fase 2 (Di martedì 5 maggio 2020) Un altro giorno di pandemia o un nuovo giorno per l'ha visto l'alba il 4, ci si è svegliati in molti casi respirando aria nuova, l'idea di ritrovata libertà, il ritorno di centinaia di migliaia di persone, al lavoro, ai propri affetti, ha generato sicuramente una spinta quasi euforica, l'idea di essere sopravvissuti al virus ci ha sopraffatto emotivamente e forse è giusto così, per un giorno, per queste 24 ore poter sognare il mondo di prima, le cose di prima, ma non è, non sarà (...) - Attualità / Europa, (CC) Attribution (by), Economia, Ripresa,

reportrai3 : La Protezione civile ha acquistato dalla società di Irene #Pivetti ben 15 milioni di mascherine per 25mln €. L’inte… - virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - DadoneFabiana : Piena fiducia nell'operato del ministro della giustizia @AlfonsoBonafede, far trapelare l'idea che possa essere int… - raidemai : RT @RescueMed: La fase 2 nel Mediterraneo Centrale: l’Italia rispetti e faccia rispettare i diritti umani di tutte le persone. Mediterrane… - CuccioloWS : RT @anari56: Negli Stati Uniti stanno utilizzando due larga scala la plasmoterapia del San Matteo ma in Italia non se ne parla granché .Ch… -