L’app per videoconferenze Google Meet diventa gratuita e si integra con Gmail (Di martedì 5 maggio 2020) L’attuale pandemia da Coronavirus ha fatto esplodere il settore delle app per videoconferenze, attualmente dominato almeno per popolarità da Zoom, il cui successo è stato decretato agli inizi dal passaparola, nonostante i numerosi bug da cui è affetto, che mettono a rischio privacy e sicurezza. In questo scenario la concorrenza tra competitor si è riaccesa e, con essa, un ritmo evolutivo più sostenuto, nel tentativo di introdurre velocemente nuove funzioni con cui attrarre fasce d’utenza più ampie. Google, che proprio recentemente ha ribattezzato in Meet la sua precedente app Hangouts, di cui ha rivisto anche tecnologia e layout, si è così arricchita in questi giorni di un’importante funzione, l’integrazione col servizio di posta elettronica personale Gmail. Inoltre il colosso di Mountain View ha annunciato ... Leggi su ilfattoquotidiano Crisanti : “Fare tamponi di massa per non dover tornare al lockdown”. L’appello del virologo

Coronavirus - l’appello degli scienziati : ‘Subito tamponi di massa per avere meno contagi’

Ultimo - l’appello disperato commuove tutto il web : la foto (Di martedì 5 maggio 2020) L’attuale pandemia da Coronavirus ha fatto esplodere il settore delle app per, attualmente dominato almeno per popolarità da Zoom, il cui successo è stato decretato agli inizi dal passaparola, nonostante i numerosi bug da cui è affetto, che mettono a rischio privacy e sicurezza. In questo scenario la concorrenza tra competitor si è riaccesa e, con essa, un ritmo evolutivo più sostenuto, nel tentativo di introdurre velocemente nuove funzioni con cui attrarre fasce d’utenza più ampie., che proprio recentemente ha ribattezzato inla sua precedente app Hangouts, di cui ha rivisto anche tecnologia e layout, si è così arricchita in questi giorni di un’importante funzione, l’zione col servizio di posta elettronica personale. Inoltre il colosso di Mountain View ha annunciato ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Le province potrebbero essere una risorsa per la fase 2? ? L'app di tracciamento dei… - reportrai3 : Poco prima del lockdown avevamo provato le app di navigazione più usate per capirne l'affidabilità e, soprattutto,… - reportrai3 : Appena prima del lockdown totale avevamo testato le app di navigazione più usate per capire quali sono le differenz… - VanRieebek : @borghi_claudio Qualcuno mette il link per chi nn ha l’app di FB ? Grazie ?? - sevensalerno : Coronavirus: nasce in Campania l’App di teleriabilitazione per bambini con DSA -

Ultime Notizie dalla rete : L’app per Coronavirus, la app per Zampa «utile anche se l’adesione sarà sotto il 60%» Corriere della Sera