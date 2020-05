La vittoria della Merkel sul Recovery Fund (Di martedì 5 maggio 2020) Angela Merkel rimane sovrana incontrastata del continente europeo, e l’ultimo round negoziale tra Eurogruppo e Consiglio Europeo lo testimonia: nell’Unione non si muove foglia senza l’approvazione della Cancelliera che, forte dell’innegabile successo tedesco nella gestione del coronavirus e di un imponente stimolo economico, ha potuto dare le carte nel negoziato con gli altri leader europei, conquistando un successo a tutto campo. L’esito del negoziato, infatti, sembra fornire un assist alla Merkel per guadagnare consensi interni in vista di un sempre meno improbabile quinto mandato. Le tre istituzioni mobilitate a giugno per mettere sul campo oltre 500 miliardi di euro contro la crisi saranno la Commissione europea, il Meccanismo europeo di stabilità e la Banca europea degli investimenti. Tre ... Leggi su it.insideover La vittoria della Juventus dedicata a Fortunato – 29 aprile 1995 – VIDEO

LETTERA/ Il fallimento della scienza - la vittoria della realtà

F1 - I Mondiali della Ferrari : 1958 - la vittoria di Mike Hawthorn per un solo punto su Stirling Moss (Di martedì 5 maggio 2020) Angelarimane sovrana incontrastata del continente europeo, e l’ultimo round negoziale tra Eurogruppo e Consiglio Europeo lo testimonia: nell’Unione non si muove foglia senza l’approvazioneCancelliera che, forte dell’innegabile successo tedesco nella gestione del coronavirus e di un imponente stimolo economico, ha potuto dare le carte nel negoziato con gli altri leader europei, conquistando un successo a tutto campo. L’esito del negoziato, infatti, sembra fornire un assist allaper guadagnare consensi interni in vista di un sempre meno improbabile quinto mandato. Le tre istituzioni mobilitate a giugno per mettere sul campo oltre 500 miliardi di euro contro la crisi saranno la Commissione europea, il Meccanismo europeo di stabilità e la Banca europea degli investimenti. Tre ...

zaiapresidente : ???? Gli occhi di Vittoria Capuozzo innamorati della nostra #Venezia e del Veneto che l’ha accolta ormai 17 anni fa.… - frondolino : Giuseppe Conte è stato collocato a palazzo Chigi al solo scopo di scongiurare le elezioni anticipate e una probabil… - rusembitaly : In occasione del 75-mo anniversario della vittoria nella Grande guerra patriottica e della fine della Seconda Guerr… - Mariael39218717 : @AlbertoBagnai Professore, non è molto pertinente... questo mi ha commosso: - ClaudiaRDJ8 : RT @SandroSca: Piano con le feste per il 5 Maggio! Ogni anno Bisogna ricordare che gli interisti Osservano la stessa Ricorrenza...per loro… -

Ultime Notizie dalla rete : vittoria della Italia vs Coronavirus: Verso la conquista della vittoria, della libertà! Vivicentro FIFA SPRINT eSPORT Piemonte: al via l’edizione speciale in “coppia”

Abbiamo visto il Tottenham campione d’Europa, abbiamo visto il Napoli portare finalmente a casa il tanto agognato scudetto, abbiamo visto Everton e Sheffield a un passo dalla vittoria della Premier e ...

Kim Jong-un insignito medaglia da Putin

(ANSA) - MOSCA, 05 MAG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato insignito della medaglia della vittoria in occasione del 75° anniversario della fine della seconda guerra mondiale per il suo importa ...

Abbiamo visto il Tottenham campione d’Europa, abbiamo visto il Napoli portare finalmente a casa il tanto agognato scudetto, abbiamo visto Everton e Sheffield a un passo dalla vittoria della Premier e ...(ANSA) - MOSCA, 05 MAG - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato insignito della medaglia della vittoria in occasione del 75° anniversario della fine della seconda guerra mondiale per il suo importa ...