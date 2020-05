La passeggiata dei "Ferragnez" ​scatena le polemiche sui social: ecco perché - (Di martedì 5 maggio 2020) Luana Rosato I Ferragnez escono per fare la prima passeggiata con Leone dopo la quarantena e il web li rimprovera per non aver messo la mascherina al figlio. Ma sbaglia. L’inizio della Fase 2, che ha dato la possibilità a tutti gli italiani di poter uscire da casa con gli appositi dispositivi di sicurezza, ha spinto anche i Ferragnez a fare la prima passeggiata di famiglia nel parco vicino casa. Dopo due mesi di lockdown, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha avuto la possibilità di camminare per le strade della città insieme ai genitori e, come di consueto, il tutto è stato immortalato e condiviso sui social. “La prima uscita di Leo dopo due mesi e lui era davvero eccitato”, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo delle foto che la ritraggono insieme al marito e al figlio nella loro prima uscita di famiglia ... Leggi su ilgiornale Che pasticcio la «passeggiata» dei bambini

Ultime Notizie dalla rete : passeggiata dei La passeggiata dei "Ferragnez" ?scatena le polemiche sui social: ecco perché ilGiornale.it Olbia, il primo cittadino: "Riapriremo tutto appena possibile" e firma i provvedimenti

"Aprirò tutto il possibile appena sarà possibile": il sindaco Settimo Nizzi ha confermato in videoconferenza la sua linea e il sostegno a quella scelta dal presidente della Regione Christian Solinas.

Lo squalo azzurro arriva fino alla riva ?? Il VIDEO è virale

18:01Palermo, paziente obeso con problemi respiratori soccorso dai vigili del fuoco ?? VIDEO 17:23“Chi sarai il 4 Maggio?”, l’esilarante VIDEO de ‘I Soldi Spicci’ ?? VIDEO 11:49Covid-19, primo giorno ...

