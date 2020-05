La beta di Project xCloud è ora disponibile anche in Italia (Di martedì 5 maggio 2020) Come vi avevamo precedentemente informato, la fase beta di Project xCloud arriva anche in Italia. L'anteprima consentirà ai giocatori Italiani di accedere ad una serie di titoli giocabili in streaming su qualsiasi piattaforma. Ecco tutto quello che serve per accedervi.All'interno di Project xCloud i giocatori potranno provare tra una selezione di oltre 50 titoli tra cui Absolver, A Plague Tale, Darksiders III, Forza Horizon 4, Halo 5 Guardians e molti altri. Per tutti i dettagli vi consigliamo di visitare questo link.Che ne pensate? Parteciperete alla beta? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro... Leggi su eurogamer Beta di Project xCloud anche in Italia : ecco come e quando registrarsi (Di martedì 5 maggio 2020) Come vi avevamo precedentemente informato, la fasediarrivain. L'anteprima consentirà ai giocatorini di accedere ad una serie di titoli giocabili in streaming su qualsiasi piattaforma. Ecco tutto quello che serve per accedervi.All'interno dii giocatori potranno provare tra una selezione di oltre 50 titoli tra cui Absolver, A Plague Tale, Darksiders III, Forza Horizon 4, Halo 5 Guardians e molti altri. Per tutti i dettagli vi consigliamo di visitare questo link.Che ne pensate? Parteciperete alla? Fatecelo sapere nei commenti.Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : beta Project Project xCloud: la fase Beta parte oggi anche in Italia Everyeye Videogiochi Project xCloud: la fase Beta parte oggi anche in Italia

Inizia oggi in Italia e in altri 7 paesi dell’Europa Occidentale (Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia) la spedizione dei primi inviti per accedere alla preview di Project ...

