Incidenti stradali | 36enne morta a Codropio 75enne muore cadendo in bici

ferrazza : Morti a marzo 2020 a confronto con la media marzo 2015-19 Bergamo +567,6% Milano +92,6% Roma -9,4% Napoli -… - LBiglione : RT @ferrazza: Morti a marzo 2020 a confronto con la media marzo 2015-19 Bergamo +567,6% Milano +92,6% Roma -9,4% Napoli -0,9% Pal… - Gabrielx993 : RT @ferrazza: Morti a marzo 2020 a confronto con la media marzo 2015-19 Bergamo +567,6% Milano +92,6% Roma -9,4% Napoli -0,9% Pal… - laGigogin : RT @Stevenpopart: @laGigogin Anche a Roma c’è il medesimo dato, ma probabilmente è legato agli incidenti stradali e a quelli sul lavoro - ABosurgi : RT @GenCar5: 1/2 Ho fatto una verifica in CINQUE minuti: a #Roma muoiono circa 2800 persone al mese; i morti sul lavoro sono circa 5 al mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti stradali

QC QuotidianoCanavese

Avezzano. Qualcuno ha pensato che la fila fosse dovuta ai rilievi in corso dopo un incidente stradale. E invece no. Tutte quelle auto erano un segnale che gli italiani sono in cerca di un sprazzo d ...Primo giorno della fase 2, maggiore libertà di movimento, sia per motivi di necessità che per andare a trovare i congiunti, ma anche per fare attività motoria e sportiva. Un allentamento delle disposi ...